Поєдинок відбудеться на манчестерському "Етіхад". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом, інформує 24 Канал.

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Перемога, яка може покращити позиції обох клубів

Це буде зустріч 6-ї та 11-ї команд турнірної таблиці АПЛ-2024/2025. Манчестер Сіті після 36-ти турів набрав 65 балів та йде у зоні групового раунду Ліги Європи-2025/2026. У Борнмута 53 набрані очки.

Найближча гра стане для МанСіті та Борнмута 24-ю в очних протистояннях. Наразі статистика "вишень" проти "містян" є вкрай негативною – лише одна перемога при 2-х мирових та аж 20-ти поразках.

Востаннє команди грали між собою менш як два місяці тому, коли підопічні Пепа Гвардіоли переграли на виїзді Борнмут 2:1 у рамках чвертьфіналу Кубка Англії.

До слова. У попередньому турі МанСіті несподівано на виїзді розписав нульову нічию із Саутгемптоном, а Борнмут мінімально вдома поступився Астон Віллі 0:1.

Перемога у майбутньому матчі дозволить "містянам" вийти на 3-тю сходинку таблиці АПЛ. Сіті зможуть випередити Астон Віллу, Челсі та Ньюкасл. Натомість "вишні" завдяки новим трьом очкам зможе підійнятись на 8-ме місце, залишивши за своєю спиною Брентфорд, Фулхем і Брайтон. Але тут все залежить від результату матчу Брайтона проти дострокового чемпіона цього сезону АПЛ-2024/2025 Ліверпуля, який відбудеться 19 травня.

Прогноз Favbet

Манчестер Сіті – 100-відсотковий фаворит по лінії Favbet. Звитягу "містян" оцінюють коефіцієнтом 1,54. Водночас як перемогу Борнмута оцінюють у 5,70. Нічия у майбутньому матчі – 4,65.

На те, що команди проб'ють тотал голів більше 2,5 – 1,52. Коефіцієнт не надто високий, тому можна зрозуміти, що на нас чекатиме результативний поєдинок. Із цього випливає, що коефіцієнт на обидві команди заб'ють є 1,65.

Перший гол у матчі слід чекати від господарів поля – 1,47 проти 3 рівно на те, що першими нулі на табло розмочать "вишні".

Хто матиме найкращі шанси забити?