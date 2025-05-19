Сможет ли Борнмут во главе в защите с Забарным сдержать атаку МанСити: прогноз на матч АПЛ

Во вторник, 20 мая, состоятся два заключительных матча 37-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. В одном из них Манчестер Сити будет принимать Борнмут.

Поединок состоится на манчестерском "Этихад". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени, информирует 24 Канал.

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Победа, которая может улучшить позиции обоих клубов

Это будет встреча 6-й и 11-й команд турнирной таблицы АПЛ-2024/2025. Манчестер Сити после 36-ти туров набрал 65 баллов и идет в зоне группового раунда Лиги Европы-2025/2026. У Борнмута 53 набранных очка.

Ближайшая игра станет для МанСити и Борнмута 24-й в очных противостояниях. Сейчас статистика "вишен" против "горожан" является крайне негативной – только одна победа при 2-х мировых и аж 20-ти поражениях.

Последний раз команды играли между собой менее двух месяцев назад, когда подопечные Пепа Гвардиолы переиграли на выезде Борнмут 2:1 в рамках четвертьфинала Кубка Англии.

К слову. В предыдущем туре МанСити неожиданно на выезде расписал нулевую ничью с Саутгемптоном, а Борнмут минимально дома уступил Астон Вилле 0:1.

Победа в предстоящем матче позволит "горожанам" выйти на 3-ю строчку таблицы АПЛ. Сити смогут опередить Астон Виллу, Челси и Ньюкасл. Зато "вишни" благодаря новым трем очкам смогут подняться на 8-е место, оставив за своей спиной Брентфорд, Фулхэм и Брайтон. Но здесь все зависит от результата матча Брайтона против досрочного чемпиона этого сезона АПЛ-2024/2025 Ливерпуля, который состоится 19 мая.

Прогноз Favbet

Манчестер Сити – 100-процентный фаворит по линии Favbet. Победу "горожан" оценивают коэффициентом 1,54. В то же время как победу Борнмута оценивают в 5,70. Ничья в предстоящем матче – 4,65.

На то, что команды пробьют тотал голов больше 2,5 – 1,52. Коэффициент не слишком высокий, поэтому можно понять, что нас будет ждать результативный поединок. Из этого следует, что коэффициент на обе команды забьют есть 1,65.

Первый гол в матче следует ждать от хозяев поля – 1,47 против 3 ровно на то, что первыми нули на табло размочат "вишни".

Кто будет иметь лучшие шансы забить?