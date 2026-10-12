Матч между Манчестер Сити и ПСЖ начнется в 22:00 и будет доступен для просмотра в Украине, сообщает 24 Канал.

ПСЖ Ильи Забарного сыграет против Манчестер Сити

В Украине официальным транслятором матчей Лиги чемпионов является MEGOGO, который будет транслировать игру Манчестер Сити – ПСЖ.

Посмотреть матч можно будет на OTT-платформе медиасервиса по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Матч между фаворитами турнира прокомментирует Илья Дудка.

Манчестер Сити – ПСЖ: контекст матча

Обе команды удачно стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Так, ПСЖ Ильи Забарного дома разгромил Слован из Братиславы (6:1), что позволило парижанам возглавить турнирную таблицу. В то же время Манчестер Сити на выезде обыграл на классе непростого соперника – Порту из Португалии (2:0).

В предыдущие годы пути команд часто пересекались на европейской арене. На счету английских футболистов 4 победы, тогда как ПСЖ дважды обыграл "горожан". Еще один матч между клубами закончился вничью.

Напомним, 14 октября свой матч в рамках Лиги чемпионов сыграет донецкий Шахтер. Единственный представитель Украины в турнире в Лондоне встретится с греческим клубом АЕК.