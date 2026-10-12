Гра між Манчестер Сіті та ПСЖ розпочнеться о 22:00 та буде доступна для перегляду в Україні, повідомляє 24 Канал.

ПСЖ Іллі Забарного зіграє проти Манчестер Сіті

В Україні офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів є MEGOGO, який транслюватиме гру Манчестер Сіті – ПСЖ.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі медіасервісу за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Поєдинок між фаворитами турніру прокоментує Ілля Дудка.

Манчестер Сіті – ПСЖ: контекст матчу

Обидві команди вдало стартували у новому розіграші Ліги чемпіонів. Так, ПСЖ Іллі Забарного вдома розгромив Слован з Братислави (6:1), що дозволило парижанам очолити турнірну таблицю. Водночас Манчестер Сіті на виїзді обіграв на класі незручний Порту з Португалії (2:0).

Протягом попередніх років шляхи команд часто перетиналися на європейській арені. На рахунку англійських футболістів 4 перемоги, тоді як ПСЖ двічі обіграв "містян". Ще одна гра між клубами закінчилася нічиєю.

Нагадаємо, 14 жовтня свій матч у межах Ліги чемпіонів зіграє донецький Шахтар. Єдиний представник України в турнірі у Лондоні зустрінеться з грецьким клубом АЕК.