Игрок Манчестер Сити едва не снес голову вратарю соперника: видео победного матча на КЧМ

Манчестер Сити успешно стартовал на клубном Мундиале-2025. Подопечные Пепа Гвардиолы справились с Видадом, хотя и завершали матч в меньшинстве.

На Клубном чемпионате мира-2025 подходят к завершению матчи первого тура групповой стадии. На среду, 18 июня, была вынесена встреча с участием Манчестер Сити, соперником которого стал марокканский клуб Видад, сообщает 24 Канал.

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Уверенный старт Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы провалила прошлый сезон, не выиграв ни одного трофея. При этом в АПЛ манкунианцы стали третьими, а в Лиге чемпионов завершили выступления аж в 1/16 финала.

Теперь же Сити ожидает перезапуск и именно на Клубном Мундиале Гвардиола планирует одержать первый успех с обновленной командой. Уже на первый матч в старте Манчестера появились новички команды Рейндерс и Шерки.

При этом на скамейке запасных остались Холанд и Родри. Впрочем разница в классе была слишком большой, поэтому МанСити не имел проблем с марокканцами, забив дважды до перерыва.

Манчестер Сити – Видад 2:0

Голы: Фоден, 2, Савиньо, 42.

Еще на второй минуте Фоден первым сориентировался у чужих ворот после прострела и поразил пустой угол. А перед перерывом Фил удачно выполнил угловой, после которого Савиньо добил снаряд в ворота.

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Под занавес матча английский клуб остался в меньшинстве. Рико Льюис въехал шипами в лицо вратарю Видада, за что получил прямую красную карточку.

Рико Льюис грубо сыграл против вратаря: смотреть видео

Однако на результат матча это не повлияло. Сити стал на шаг ближе к плей-офф, хотя главные конкуренты команды по группе Ювентус и Аль-Айн еще свой путь не начинали.

Обзор матча Манчестер Сити – Видад: смотреть видео