Ярослава Магучих продолжает демонстрировать нелюбовь к россиянам и отстаивать проукраинскую позицию. Ее слова возмутили Марию Кочанову, которая не хочет слышать плохие слова о своих соотечественницах.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих является одной из лучших спортсменок в истории страны. Девушка завоевывает постоянно высокие награды и отстаивает честь Родины на мировой арене, сообщает 24 Канал.

Что сказали о Магучих?

При этом Магучих остается патриоткой своей страны и помогает ей в войне против России. Конечно, это не нравится представителям страны-террористки, которые возмущены нелюбовью Ярославы к россиянам.

Очередной странный спич выдала легкоатлетка Мария Кочанова, которая является двукратной чемпионкой России по прыжкам в высоту. Девушку возмутили слова Магучих о россиянке Елене Куличенко, которая выступает на международных турнирах под флагом Кипра.

Ярослава тогда сказала, что не хочет идти на контакт с Куличенко и "скорее повырывает ей патлы". Качанова считает, что Ярослава недостойна называться гордостью своего вида спорта из-за этих слов.

В моем понимании это некрасиво и неразумно. Некрасиво, когда человек, который продвигает всю легкую атлетику, порой дает не очень фильтрованные комментарии. Допустим, был комментарий в сторону Елены Куличенко про патлы. Я читаю, сижу и думаю, как этот человек может быть лицом нашего вида спорта? Это ужасно. Нельзя такие вещи говорить, когда на тебя все ориентируются. Дети на тебя смотрят, как можно до этого дойти? Мы все просто люди,

– отметила Кочанова в интервью росСМИ.

Напомним, что Ярослава является золотым призером Олимпийских игр-2024 в Париже, тогда как в 2021-м ей покорилась бронзовая награда в Токио. Кроме того, прошлом году Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту, взяв планку 2,10 метра.

Недавно Магучих с рекордом одержала победу впервые за три месяца. Украинка торжествовала на девятом этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии, покорив планку 2,00 метра.