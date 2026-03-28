Футболистка установила рекорд Гиннеса за самый быстрый гол: что известно
- Мария МакЭнени забила рекордно быстрый гол на 4-й секунде в матче Шотландской женской Премьер-лиги, что было признано рекордом Гиннеса.
- МакЭнни получила вызов в сборную Шотландии в ноябре, где отметилась дебютным голом в ворота Украины, и подписала свой первый профессиональный контракт в 2023 году.
В поединке Шотландской женской Премьер-лиги полузащитница Селтика Мария МакЭнни забила в ворота Гиберниан ударом с середины поля уже на 4-й секунде матча. Этот гол стал рекордно быстрым в истории турнира.
Накануне на стадионе Барроуфилд 21-летняя полузащитница получила памятный сертификат от Книги рекордов Гиннесса за свое достижение. Вручение состоялось перед партнершами по команде и семьей футболистки, сообщает Sky Sports.
Смотрите также Не смог даже Шевченко: молодой талант Динамо повторил редкий рекорд
Как свой рекорд прокомментировала МакЭнни?
Футболистка рассказала о своих впечатлениях после неожиданного достижения на поле.
Если честно, то еще до конца не осознала, что произошло. Это приятное ощущение, и это точно не то достижение, которое когда-то думала, что буду иметь,
– призналась она.
По словам игрока, перед игрой тренер вратарей дал команду бить издалека.
Мы с Соршей Нунан между собой решили, кто именно это сделает, и я сказала, что попробую. Помню, что перед самым моментом был план Б, но я его отбросила. Рада, что это удалось,
– добавила Макенени.
Предыдущее достижение принадлежало Симон Магилл из Северной Ирландии, которая отметилась голом в составе сборной уже на 11-й секунде квалификационного поединка Евро-2017 против Грузии.
Что известно о Марии МакЭнени?
По информации сайта Селтика, в ноябре МакЭнени впервые получила вызов в сборную Шотландии и забила свой дебютный гол в ворота Украины. Тогда она отметилась забитым мячом на последних секундах товарищеского поединка, спасая свою команду от поражения (1:1).
В 14 лет МакЭнени присоединилась к академии Селтика, где прошла подготовку в юношеских командах.
Профессиональную карьеру начала в 2021 году, дебютировав за первую команду Селтика.
В 2023 году она подписала свой первый профессиональный контракт и получила с клубом Кубок Шотландии, а также стала частью чемпионской команды в женской Премьер-лиге.