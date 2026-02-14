14 февраля, 12:01
Пополнение в звездной семье: Марина Бех и Михаил Романчук стали родителями
Основные тезисы
- 13 февраля Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук стали родителями дочери, которая родилась с весом 3150 граммов и ростом 51 см.
- Марина Бех-Романчук - чемпионка Европы по легкой атлетике, а Михаил Романчук - олимпийский призер в плавании, который завершил карьеру и стал тренером.
Накануне Дня влюбленных счастливое событие произошло в семье украинских спортсменов Михаила Романчука и Марины Бех-Романчук. Олимпийский призер в плавании и чемпионка Европы по легкой атлетике впервые стали родителями.
О долгожданном рождении первенца прыгунья рассказала на своей странице в инстаграме.
Кто родился у Марины Бех и Михаила Романчука?
13 февраля на свет появилась дочь спортсменов. Марина родила в 19:40, девочка имеет рост 51 сантиметр и весит 3150 граммов.
Имя дочери пара пока не объявила. Интересно также, будет ли у девочки двойная фамилия, как у ее матери.
Что известно о Марине Бех-Романчук и Михаиле Романчуке?
- Марина, согласно данным Википедии, – двукратный серебряный призер чемпионатов мира в прыжках в длину и тройном прыжке. Также она имеет титул чемпионки Европы как на стадионе, так и в помещении. Выигрывала несколько этапов Бриллиантовой лиги.
- Михаил Романчук получил серебро и бронзу на Олимпийских играх в Токио на дистанциях 1500 метров и 800 метров вольным стилем. Пловец является шестикратным чемпионом Европы.
- В 2025 году Марина Бех-Романчук была отстранена от соревнований из-за проваленного теста на тестостерон. Вскоре после этого она объявила о беременности.
- Михаил Романчук недавно официально заявил о завершении профессиональной карьеры и переходе к работе тренером и функционером.