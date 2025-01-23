В среду, 22 января, состоялись матчи 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов. В одном из них Шахтер победил Брест со счетом 2:0.

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Комментарий Пушича относительно победы Шахтера

Наставник отметил, что они все очень счастливы. Было очень трудно готовиться к этому матчу, но команда сыграла очень зрело и провела фантастический первый тайм, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Единственное, на что я жалуюсь, это то, что мы забили лишь два мяча. Во втором тайме мы тоже контролировали ход игры и не позволили им отыграться. Мы играли в отличный футбол, это было фантастическое выступление моей команды. Я очень горжусь,

– сказал Пушич.

Он также добавил, что трудно предугадать, сколько очков нужно будет набрать, чтобы пройти дальше. Марино Пушич рад, что все еще есть шанс на это в 8-м туре.

Напомним, что в последнем туре первого этапа Лиги чемпионов Шахтер будет противостоять Боруссии Дортмунд. Матч состоится 29 января.