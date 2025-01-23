У середу, 22 січня, відбулися матчі 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. В одному з них Шахтар переміг Брест з рахунком 2:0.

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Коментар Пушича щодо перемоги Шахтаря

Наставник зазначив, що вони всі дуже щасливі. Було дуже важко готуватися до цього матчу, але команда зіграла дуже зріло і провела фантастичний перший тайм, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Єдине, на що я скаржуся, це те, що ми забили лише два м'ячі. У другому таймі ми теж контролювали хід гри і не дозволили їм відігратися. Ми грали у відмінний футбол, це був фантастичний виступ моєї команди. Я дуже пишаюся,

– сказав Пушич.

Він також додав, що важко передбачити, скільки очок потрібно буде набрати, щоб пройти далі. Маріно Пушич радий, що усе ще є шанс на це у 8-му турі.

Нагадаємо, що в останньому турі першого етапу Ліги чемпіонів Шахтар протистоятиме Боруссії Дортмунд. Матч відбудеться 29 січня.