Марьяна с подругами, – Беленюк предположил, смогла бы депутатка Безуглая победить Джейка Пола
- Жан Беленюк высказался относительно шансов Марьяны Безуглой в бою с Джейком Полом, отметив, что это было бы неэтично из-за разницы полов.
- Он предположил, что Безуглая и две ее подруги могли бы конкурировать с Джейком Полом в шоу-формате драки.
Жан Беленюк недавно высказался о своей коллеге в Верховной Раде Украины Марьяне Безуглой. В частности, депутат поделился мыслями о том, смогла бы она "продать бой" с Джейком Полом.
Он также добавил, что это было бы не этично, ведь она женщина, а американец – мужчина. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на издание Blik.ua.
Что Беленюк сказал о Безуглу и Поле?
Народный депутат Украины заявил, что увидел в телеграмм-канале Безуглой – 30 тысяч подписчиков, значит, она интересна людям. Он также отметил, что есть те, кто ненавидит Флойда Мейвезера и обожает Пола.
Поэтому он считает, что нестандартными путями депутат смогла бы подогреть интерес к событию. Однако ей нужно поработать над техникой, но корректнее, чтобы чиновница дралась с женщинами, а не мужчинами.
Бывший спортсмен добавил, что подобное не стоит сравнивать. Однако он в шутку отметил, что "Безуглая и две ее подруги" могли бы конкурировать с американским блогером и боксером.
В инстаграме видел новые веяния, когда один мужчина бьется против двух или трех женщин. Это тоже шоу. Тогда надо сделать так, чтобы их уравнять – Марьяна с двумя своими подругами против Джейка Пола, и мы посмотрим кто кого. Думаю, в таком случае это будет, более-менее, конкурентный бой,
– сказал Беленюк.
Напомним, что Пол в ночь на 20 декабря (в Украине) будет драться против Джошуа. Бой состоится в Майами.
Что известно о следующем бое Пола?
Поединок Пол – Джошуа состоится на арене "Kaseya Center". Начало большого вечера бокса, который будет транслировать Netflix, запланировано на 3:00 по киевскому времени.
Главные участники события появятся на ринге не ранее 5:00 утра по Киеву. Напомним, что Джошуа ввели ограничения перед боем – его вес не должен превышать 111,1 килограмма.
Напомним, что "Эй Джей" одержал в профи-ринге 28 побед. Тогда как Пол летом 2025 года победил Хулио Сезара Чавеса-младшего, оформив 12 победу в карьере (BoxRec).
Также недавно Усик сделал подарок Джошуа накануне противостояния. Украинский боксер подарил вышиванку британскому супертяжу.