Маркус Рэшфорд только этим летом оказался в Барселоне. Впрочем игрок уже успел запомниться курьезным моментом в товарищеской игре.

Барселона продолжает подготовку к сезону 2025-2026. Команда Ганса-Дитера Флика сыграла матч против Комо в рамках Кубка Жоана Гампера, сообщает 24 Канал.

Что начудил Рэшфорд?

Со старта в составе каталонцев вышел летний новичок Маркус Рэшфорд. Англичанин отыграл лишь один тайм и записал на свой счет ассист. А перед перерывом Маркус попал в забавную ситуацию.

Ламин Ямаль, который летом получил 10-ый номер в Барсе, элегантным пасом вывел нападающего один на один с вратарем. Рэшфорд убрал кипера и даже оставил в дураках двух защитников Комо, однако умудрился не попасть в пустые ворота.

Как Рэшфорд не реализовал супершанс: смотреть видео

В перерыве Маркус уступил место на поле Феррану Торресу. В конце концов этот промах не помешал Барселоне одержать разгромную победу со счетом 5:0. По дублю оформили Ламин Ямаль и Фермин Лопес, еще один мяч забил Рафинья.

Напомним, что Рэшфорд принадлежит Манчестер Юнайтед. Летом Барселона арендовала игрока, который не входит в планы Рубена Аморима. В четырех спаррингах Маркус отметился одним голом и одним ассистом.