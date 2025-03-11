Звезда UFC попал под вооруженное нападение прямо перед собственным домом

В Калифорнии пытались ограбить Марлона "Чито" Вера возле его дома. Этот инцидент стал предметом обсуждения среди поклонников.

Американский боец Марлон Вера стал жертвой неприятного инцидента. Его пытались ограбить прямо возле его дома, пишет 24 канал со ссылкой на West Till Death.

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Неприятная ситуация со звездой UFC

Во время ремонта автомобиля к Вере отошел вооруженный человек, однако боец успел вовремя среагировать и достать из машины ружье. Когда нападавший увидел оружие, то сразу же убежал.

Инцидент зафиксировали камеры дома Марлона Веры и он поделился записями в соцсетях.

Попытка ограбления Веры: смотрите видео

Отметим, что свой следующий бой Марлон Вера проведет 4 мая против Марио Баутиста. В последних двух боях боец терпел поражения.