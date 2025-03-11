Американский боец Марлон Вера стал жертвой неприятного инцидента. Его пытались ограбить прямо возле его дома, пишет 24 канал со ссылкой на West Till Death.

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Неприятная ситуация со звездой UFC

Во время ремонта автомобиля к Вере отошел вооруженный человек, однако боец успел вовремя среагировать и достать из машины ружье. Когда нападавший увидел оружие, то сразу же убежал.

Инцидент зафиксировали камеры дома Марлона Веры и он поделился записями в соцсетях.

Попытка ограбления Веры: смотрите видео

Отметим, что свой следующий бой Марлон Вера проведет 4 мая против Марио Баутиста. В последних двух боях боец терпел поражения.