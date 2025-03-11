Американський боєць Марлон Вера став жертвою неприємного інциденту. Його намагалися пограбувати прямо біля його будинку, пише 24 канал з посиланням на West Till Death.

Читайте також У рейтингу P4P від The Ring відбулись зміни: яке місце посідає Усик

Неприємна ситуація з зіркою UFC

Під час ремонту автомобіля до Вери відійшов озброєний чоловік, однак боєць встиг вчасно зреагувати та дістати з машини рушницю. Коли нападник побачив зброю, то одразу ж втік.

Інцидент зафіксували камери будинку Марлона Вери і він поділився записами у соцмережах.

Спроба пограбування Вери: дивіться відео

Відзначимо, що свій наступний бій Марлон Вера проведе 4 травня проти Маріо Баутіста. В останніх двох боях боєць зазнавав поразок.