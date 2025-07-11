Сбежал от войны в 2022-м: Шахтер объявил о камбэке звездного бразильца, который играл за Барселону

Дончане продолжают возвращать игроков, которые разбежались из Украины в 2022 году. Усиление Шахтера касалось центра защиты благодаря подписанию бразильца Марлона.

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к новому сезону. После назначения тренером Арды Турана "горняки" объявили о первом летнем трансфере, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Шахтера.

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Кто стал первым трансфером Шахтера?

Дончане подписали контракт с центральным защитником Марлоном Сантосом. Детали сделки не сообщаются, но известно, что 29-летний бразилец пришел в статусе свободного агента.

Таким образом, Шахтер вернул одного из своих игроков, которых потерял после начала полномасштабной войны в Украине. Марлон переходил в Шахтер в 2021 году из Сассуоло. Перед этим защитник поиграл за Барселону и Ниццу.

"Горняки" заплатили за центрбека 12 миллионов евро. Впрочем игрок успел сыграть лишь 22 матча за клуб, ведь после начала полномасштабного вторжения России Марлон решил не возвращаться в Украину.

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Футболист успел поиграть за Монцу и Флуминенсе на правах аренды. В 2024 году он получил статус свободного агента и присоединился к Лос-Анджелесу. Однако закрепиться в американском клубе Марлону не удалось.

Ранее Шахтер также смог вернуть Педриньо, который также сбежал от войны в 2022-м. Этот сезон дончане начали разгромной победой в Лиге Европы на Ильвесом со счетом 6:0.