Украинка покоряет вершины WTA: новый личный рекорд в карьере
- Марта Костюк продолжила свою серию побед в WTA-туре до шести матчей, побеждая Юлию Путинцеву со счетом 6:3, 6:3.
- Следующий матч Костюк в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде состоится 26 апреля против Джессики Пегулы.
В Мадриде продолжается турнир WTA 1000, участие в котором принимают украинские теннисистки, в частности Марта Костюк. Соревнования проходят с 21 апреля по 3 мая.
Выступления украинок отмечаются не только победами, но и обновлением личных рекордов. Например, Костюк обновила свой собственный рекорд, сообщает Суспільне Спорт.
Смотрите также Звуки войны шокировали: известная украинская теннисистка впервые услышала воздушную тревогу
Что известно о рекорде Костюк?
Украинская теннисистка продолжила серию побед в одиночном туре WTA до шести матчей подряд после победы над Юлией Путинцевой из Казахстана на турнире в Мадриде. Костюк одержала уверенную победу в двух сетах – 6:3, 6:3.
Для украинки это рекорд по количеству беспроигрышных матчей подряд в WTA-туре. Ранее Костюк дважды выигрывала по пять матчей подряд.
Победная серия украинской спортсменки началась на турнире WTA 250 во французском Руане, где она выиграла пять матчей и завоевала титул, в финале обыграв Веронику Подрез.
Когда следующая игра Марты Костюк?
В воскресенье, 26 апреля, украинка Марта Костюк сыграет матч третьего круга турнира WTA 1000 в Мадриде против пятой ракетки мира Джессики Пегулы из США. Начало поединка – не ранее 15:30.
Это будет седьмая встреча между теннисистками, где американка одержала четыре победы.