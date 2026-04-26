Украинка покоряет вершины WTA: новый личный рекорд в карьере

В Мадриде продолжается турнир WTA 1000, участие в котором принимают украинские теннисистки, в частности Марта Костюк. Соревнования проходят с 21 апреля по 3 мая.

Выступления украинок отмечаются не только победами, но и обновлением личных рекордов. Например, Костюк обновила свой собственный рекорд, сообщает Суспільне Спорт.

Смотрите также Звуки войны шокировали: известная украинская теннисистка впервые услышала воздушную тревогу

Что известно о рекорде Костюк?

Украинская теннисистка продолжила серию побед в одиночном туре WTA до шести матчей подряд после победы над Юлией Путинцевой из Казахстана на турнире в Мадриде. Костюк одержала уверенную победу в двух сетах – 6:3, 6:3.

Для украинки это рекорд по количеству беспроигрышных матчей подряд в WTA-туре. Ранее Костюк дважды выигрывала по пять матчей подряд.

Победная серия украинской спортсменки началась на турнире WTA 250 во французском Руане, где она выиграла пять матчей и завоевала титул, в финале обыграв Веронику Подрез.

Когда следующая игра Марты Костюк?

В воскресенье, 26 апреля, украинка Марта Костюк сыграет матч третьего круга турнира WTA 1000 в Мадриде против пятой ракетки мира Джессики Пегулы из США. Начало поединка – не ранее 15:30.

Это будет седьмая встреча между теннисистками, где американка одержала четыре победы.