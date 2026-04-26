Виступи українок відзначаються не лише перемогами, а й оновленням особистих рекордів. Наприклад, Костюк оновила свій власний рекорд, повідомляє Суспільне Спорт.

Що відомо про рекорд Костюк?

Українська тенісистка продовжила серію перемог у одиночному турі WTA до шести матчів поспіль після перемоги над Юлією Путінцевою з Казахстану на турнірі в Мадриді. Костюк здобула впевнену перемогу в двох сетах – 6:3, 6:3.

Для українки це рекорд за кількістю безпрограшних матчів поспіль у WTA-турі. Раніше Костюк двічі вигравала по п'ять матчів підряд.

Переможна серія української спортсменки розпочалася на турнірі WTA 250 у французькому Руані, де вона виграла п'ять матчів і здобула титул, у фіналі обігравши Вероніку Подрез.

Коли наступна гра Марти Костюк?

У неділю, 26 квітня, українка Марта Костюк зіграє матч третього кола турніру WTA 1000 у Мадриді проти п'ятої ракетки світу Джессіки Пегули зі США. Початок поєдинку – не раніше 15:30.

Це буде сьома зустріч між тенісистками, де американка здобула чотири перемоги.