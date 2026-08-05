"Ради чего мы на самом деле все это делаем": Костюк получила милый подарок на турнире в Торонто

Теннисистка Марта Костюк рассказала о милом эпизоде, который произошел с ней в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Торонто. Украинка была тронута поступком юного болельщика.

Марта Костюк уверенно победила в своем первом матче на турнире этого года в Канаде. После игры наша представительница показала, какой подарок получила, пишет 24 Канал.

Что случилось с Костюк

За несколько минут до начала матча против местной теннисистки Кэтрин Себов мальчик, который вчера сопровождал Марту на игру, передал ей свою открытку со специальным посланием. Уже тогда такой милый сюрприз понравился 11-й ракетке мира.

Реакция Марты Костюк на подарок перед матчем в Торонто: смотрите видео

We love a good tunnel moment ️@KINDSnacks pic.twitter.com/1mQmqVd3Iz – National Bank Open (@NBOtoronto) August 4, 2026

После уверенной победы Марта поделилась с подписчиками своего инстаграма текстом послания, которое оставил юный болельщик.

Удачи сегодня. Меня зовут Маркус. Мне 8 лет. Никогда не сдавайся. Я буду болеть за тебя,

– говорится в тексте.

Фото: instagram.com/martakostyuk

Украинская теннисистка также поделилась своими эмоциями от такого сюрприза.

"Когда мальчик решил вручить мне это письмо, то сначала даже не мог вытащить его из кармана, потому что оно едва туда поместилось. Потом он наконец отдал его мне, и это было очень мило. В такие моменты думаешь: "Вот ради чего мы на самом деле все это делаем", – сказала Костюк на пресс-конференции.

Кроме Марты, в следующий раунд соревнований прошла также Элина Свитолина, которая одержала тяжелую победу в первом матче.

Что дальше у Костюк

Отметим, что в матче 1/16 финала украинка сыграет против американской теннисистки Мэдисон Киз. В личных противостояниях счет 2:0 в пользу спортсменки из США. Она побеждала Марту на Уимблдоне в 2023-м и 2024 году.