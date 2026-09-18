Костюк получила травму и пропустит матчи сборной Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг
Сборная Украины лишилась одной из своих лидеров незадолго до важных соревнований. У Марты Костюк возникли проблемы со здоровьем.
Женская сборная Украины по теннису вошла в восьмерку лучших команд мира. За титул чемпионки мира наша команда будет бороться без Марты Костюк, сообщила теннисистка в своем инстаграме.
Какая травма у Костюк
В ночь на 18 сентября по киевскому времени украинка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, проиграла россиянке Людмиле Самсоновой трехсетовый четвертьфинальный матч турнира WTA 500 в Гвадалахаре.
В течение дня после завершения выступлений в Мексике Костюк оставила для поклонников тревожное сообщение в своих социальных сетях.
Как вы, возможно, знаете, последние несколько недель у меня болит запястье. Надеялась, что отдых после US Open поможет, но, к сожалению, боль усилилась. МРТ подтвердило: запястью нужно больше времени и полноценное восстановление, прежде чем я смогу снова выходить на корт. Это означает, что, к сожалению, я не смогу присоединиться к сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг,
– отметила Марта.
Теннисистка добавила, что очень ждала выступления в составе национальной команды, но пока ей придется сделать паузу в соревнованиях.
Что дальше для сборной Украины
С 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне состоится турнир восьмерки, который определит сильнейшую женскую команду мира.
Недавно в сборной Украины произошла замена. Из списка игроков исключили Александру Олейникову. Свое решение объяснил капитан "сине-желтых" Илья Марченко.