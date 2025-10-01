Украинская теннисистка Марта Костюк зачехлила ракетку после матча 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Китае. Соперницей украинки была известная американка Джессика Пегула.

В среду, 1 октября, в рамках 1/8 финала турнира China Open состоялся матч между Мартой Костюк и Джессикой Пегулой. Для обеих теннисисток это было пятое очное противостояние, пишет 24 Канал.

Читайте также Украина с историческим рекордом завершила Кубок Билли Джин Кинг: сколько заработали теннисистки

Как завершился матч Костюк – Пегула?

В трех предыдущих встречах победу праздновала американка. Поэтому Костюк могла улучшить статистику.

Первый сет Марта начала с проигранной подачи. До шестого гейма на корте шла равная борьба – 3:3. Однако затем Пегула выиграла три подряд гейма и забрала сет – 6:3.

Во второй партии уровень противостояния достиг максимума. При счете 6:6 сет перешел на тайбрейк. Там сильнее оказалась украинская теннисистка – 7:4. Счет в матче стал равным – 1:1.

Однако на решающую партию сил у второй ракетки Украины не хватило. Американка разгромила Костюк со счетом 6:1.

Марта Костюк – Джессика Пегула 1:2 (3:6, 7:6, 1:6)

Видеообзор матча Костюк – Пегула

Марта Костюк последней из украинских теннисисток покинула турнир в Пекине. Юлия Стародубцева выбыла из соревнований после первого круга, а Даяна Ястремская уступила испанке Джессике Бузас Манейро во втором раунде соревнований.

Как Костюк выступила на турнире в Пекине?