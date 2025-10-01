Українська тенісистка Марта Костюк зачохлила ракетку після матчу 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 у Китаї. Суперницею українки була відома американка Джессіка Пегула.

У середу, 1 жовтня, в рамках 1/8 фіналу турніру China Open відбувся матч між Мартою Костюк та Джессікою Пегулою. Для обох тенісисток це було п'яте очне протистояння, пише 24 Канал.

Як завершився матч Костюк – Пегула?

У трьох попередніх зустрічах перемогу святкувала американка. Тож Костюк могла покращити статистику.

Перший сет Марта почала з програної подачі. До шостого гейму на корті точилася рівна боротьба – 3:3. Однак потім Пегула виграла три поспіль гейми та забрала сет – 6:3.

У другій партії рівень протистояння досяг максимуму. За рахунку 6:6 сет перейшов на тайбрейк. Там сильнішою виявилася українська тенісистка – 7:4. Рахунок у матчі став рівним – 1:1.

Проте на вирішальну партію сил у другої ракетки України не вистачило. Американка розгромила Костюк з рахунком 6:1.

Марта Костюк – Джессіка Пегула 1:2 (3:6, 7:6, 1:6)

Відеоогляд матчу Костюк – Пегула

Марта Костюк останньою з українських тенісисток залишила турнір у Пекіні. Юлія Стародубцева вибула зі змагань після першого кола, а Даяна Ястремська поступилася іспанці Джессіці Бузас Манейро у другому раунді змагань.

