Костюк проиграла матч против Гофф на Итоговом турнире
Украинская теннисистка провела матч третьего тура группового этапа на турнире WTA Finals. Ее соперницей была американка Коко Гофф.
Костюк лишилась математических шансов на выход в полуфинал еще до начала матча. О ходе последнего матча сезона рассказывает 24 Канал.
Как Костюк сыграла против Гофф
Стартовый гейм остался за Мартой Костюк, которая начала матч с брейка. Но американская теннисистка сумела сразу выиграть на подаче украинки. Чуть позже Гофф и сама заработала преимущество, а после 7 геймов Костюк вызвала на корт физиотерапевта – обострились старые проблемы с правой рукой. Это не помешало Марте вернуться в игру.
Марта Костюк – Коко Гофф – 0:2 (4:6, 5:7)
Несмотря на проблемы со здоровьем, Костюк вернулась в борьбу за первый сет, а впоследствии вела со счетом 5:1 во второй партии. К сожалению, американская теннисистка сумела выиграть 6 геймов подряд – 5:7.
Костюк впервые сыграла на Итоговом турнире, но завершила выступление после 3 поражений на групповом этапе.
Чего в 2026 году достигла Марта Костюк
Напомним, что сезон 2026 года стал для Марты лучшим в карьере. Наша соотечественница выиграла два титула WTA, в том числе турнир серии WTA 1000 в Мадриде. Она также дважды доходила до полуфинала на турнирах серии Grand Slam – на Ролан Гаррос и Уимблдоне.
Благодаря этому Марта стала 10-й ракеткой мира. На итоговый турнир WTA она не смогла квалифицироваться, однако получила статус первой запасной и реализовала его – из-за состояния здоровья Елены Рыбакиной Костюк оказалась в числе восьми лучших теннисисток планеты.
Недавно о сотрудничестве с теннисисткой рассказала тренер Марты Сандра Заневская.