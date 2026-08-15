Для выступлений в дуэте с 53-й ракеткой мира организаторы предоставили Костюк wild card. Так же приглашение получили и легендарные сестры Уильямс, с которыми Марта и ее напарница сразятся в первом раунде, пишет 24 Канал.

Марта Костюк против трехкратных олимпийских чемпионок

Матч 1/16 финала парного разряда с участием украинки и трех представительниц Соединенных Штатов Америки запланирован на 16 августа. В этот же день Марта должна начать и свой путь в одиночной сетке, где ее соперницей станет София Кенин.

Сестры Уильямс возобновили совместные выступления лишь этим летом после того, как 44-летняя Серена неожиданно приняла решение вернуться на корт после четырехлетнего перерыва.

На Уимблдоне Уильямс-младшая уступила в первом раунде одиночного разряда австралийке Майе Джойнт в трех сетах. В парном разряде она пока сыграла два матча – одна победа с канадкой Викторией Мбоко и одно поражение с Каролиной Муховой.

Сестры Уильямс официально не играли в паре с Открытого чемпионата США 2022 года. В целом американки являются одним из самых успешных теннисных дуэтов в истории: в их активе 14 трофеев турниров Большого шлема, а также три олимпийских золота.

На каком месте Костюк в рейтинге

Согласно обновленному после турнира в Торонто мировому рейтингу, Марта Костюк сохранила за собой 11-ю позицию. Она удерживает статус второй ракетки Украины после Элины Свитолиной, которая расположена на две ступеньки выше.