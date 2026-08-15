Для виступів у дуеті з 53-ою ракеткою світу організатори надали Костюк wild card. Так само запрошення отримали і легендарні сестри Вільямс, яким Марта з партнеркою і протистоятиме у першому раунді, пише 24 Канал.

Марта Костюк проти триразових олімпійських чемпіонок

Матч 1/16 фіналу парного розряду за участі українки та трьох представниць Сполучених Штатів Америки запланований на 16 серпня. В цей же день Марта має розпочати і свій шлях в одиночній сітці, де її суперницею стане Софія Кенін.

Сестри Вільямс відновили спільні виступи лише цього літа після того, як 44-річна Серена несподівано ухвалила рішення повернутися на корт після перерви тривалістю чотири роки.

На Вімблдоні Вільямс-молодша поступилась у першому раунді одиночного розряду австралійці Маї Джойнт у трьох сетах. У парному розряді вона поки зіграла два матчі – одна перемога з канадійкою Вікторією Мбоко та одна поразка з Кароліною Муховою.

Сестри Вільямс офіційно не грали в парі з Відкритого чемпіонату США 2022 року. Загалом американки є одним з найуспішніших тенісних дуетів в історії: у їхньому доробку 14 здобутих трофеїв турнірів Великого Шолому, а також три олімпійських золота.

На якому місці Костюк у рейтингу

Згідно з оновленим після турніру у Торонто світовим рейтингом, Марта Костюк зберегла за собою 11-ту позицію. Вона утримує статус другої ракетки України після Еліни Світоліної, яка розташована двома сходинками вище.