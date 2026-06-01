Серена ще на початку року відновила свій статус активної гравчині, пройшовши необхідні антидопінгові процедури. Тепер стало відомо, на яких саме кортах відбудеться її великий камбек, пише 24 Канал.

Де Вільямс відновить тенісну кар'єру?

Колишня перша ракетка світу заявлена на турнір HSBC Championship, який відомий під своєю колишньою назвою Queen's Club. Це перші змагання у сезоні на трав'яному покритті.

Серена Вільямс гратиме у парному розряді, а її партнеркою стане 19-річна Вікторія Мбоко з Канади. Різниця у віці між спортсменками – 25 років, американка цілком могла б бути мамою Мбоко.

Велике повернення на корт може статися вже 8 червня, коли розпочнеться турнір у Лондоні.

Як Вільямс прокоментувала відновлення виступів?

На своїй сторінці у мережі X Серена оприлюднила відео, на якому її телефон буквально розривається від дзвінків та смс під час тренування. Підпис – "Мабуть, усі вже почули новини".

Які досягнення має Серена Вільямс?

Американка є єдиною в історії тенісу володаркою "Золотого" кар'єрного Шолому як в одиночному, так і в парному розряді: вона вигравала не лише усі "мейджори", але й Олімпійські ігри.

В одиночному розряді у Вільямс 23 титули Гренд-слемів – більше було лише в австралійки Маргарет Корт. Ще 14 титулів вона має у парному розряді, де виступала зі своєю сестрою Вінус.