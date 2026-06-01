Серена еще в начале года восстановила свой статус активного игрока, пройдя необходимые антидопинговые процедуры. Теперь стало известно, на каких именно кортах состоится ее большой камбэк, пишет 24 Канал.

Где Уильямс возобновит теннисную карьеру?

Бывшая первая ракетка мира заявлена на турнир HSBC Championship, который известен под своим прежним названием Queen's Club. Это первые соревнования в сезоне на травяном покрытии.

Серена Уильямс будет играть в парном разряде, а ее партнершей станет 19-летняя Виктория Мбоко из Канады. Разница в возрасте между спортсменками – 25 лет, американка вполне могла бы быть мамой Мбоко.

Большое возвращение на корт может произойти уже 8 июня, когда начнется турнир в Лондоне.

Как Уильямс прокомментировала возобновление выступлений?

На своей странице в сети X Серена обнародовала видео, на котором ее телефон буквально разрывается от звонков и смс во время тренировки. Подпись – "Видимо, все уже услышали новости".

Какие достижения имеет Серена Уильямс?

Американка является единственной в истории тенниса обладательницей "Золотого" карьерного Шлема как в одиночном, так и в парном разряде: она выигрывала не только все "мэйджоры", но и Олимпийские игры.

В одиночном разряде у Уильямс 23 титула Грэнд-слемов – больше было только у австралийки Маргарет Корт. Еще 14 титулов она имеет в парном разряде, где выступала со своей сестрой Винус.