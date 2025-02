Хедлайнером шоу став популярний репер Кендрік Ламар. Відома екстенісистка Серена Вільямс також запалила на сцені разом з американським співаком у перерві Супербоулу-2025, повідомляє 24 канал.

Читайте також Трамп став першим президентом, який відвідав фінал Супербоулу

Ефектні танці Вільямс

Поява Серени Вільямс стала справжньою вишенькою на торті та чудовим доповненням шоу. Легендарна екстенісистка під хітовий трек Кендріка Ламара "Not Like Us" станцювала відомий танець під назвою Crip Walk.

Вбрання 23-разової переможниці турнірів серії Великий Шолом підкреслює дотичність до популярної культури вуличних банд. Саме синій колір асоціюється із Crips.

Crip Walk – це традиційний танець однієї з найпопулярнішої вуличної банди Лос-Анджелеса Crips.

Вільямс танцює на сцені у перерві Супербоул-2025:

До слова. Подібний танець Серена Вільямс виконувала під час виступів на Вімблдоні у 2012 році.

Цікаво, що у 2015 році Серена Вільямс зустрічалась з іншим відомим репером Дрейком, який ворогує з Кендріком. Проте тепер колишня тенісистка відкрито ставала на захист Ламара у конфлікті з канадським співаком.

Досягнення Серени у тенісі