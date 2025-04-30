Прибила фанатку Спартака: украинка Костюк одолела россиянку и вышла в четвертьфинал в Мадриде

Марта Костюк продолжает свое уверенное шествие по грунтовому турниру в Мадриде. Теннисистка одолела вторую подряд соперницу из России и теперь сразится с первым номером рейтинга WTA.

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Потапова 2:0 (6:3, 6:2)

В испанском Мадриде продолжается женский теннисный турнир категории WTA1000. Среди почти сотни участниц соревнования были и четыре представительницы Украины, сообщает 24 Канал.

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Без шансов для россиянки

В 1/8 финала дошли Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Марта Костюк. И если первая смогла выбить Марию Саккари, то вторая завершила свой путь на этой стадии.

Последней на корт появилась Костюк, которая должна была противостоять "нейтральной" россиянке Анастасии Потаповой. Она запомнилась скандалом, когда вышла на корт в футболке Спартака. Напомним, что все футбольные команды из России дисквалифицированы с международных соревнований.

Россиянку считали небольшой фавориткой поединка. Впрочем, Марте удалось нивелировать опасные стороны соперницы и получить относительно легкую победу.

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В первом сете Потапова проиграла уже первый же гейм на своих подачах, а вот украинка играла на "своих" почти безупречно. В конце концов в первом сете Марта торжествовала со счетом 6:3.

Во втором же Анастасии удалось сделать один брейк, но при этом она умудрилась отдать Костюк аж три "своих" гейма. Как следствие, уверенная победа Марты, которая выводит ее в четвертьфинал на лидера рейтинга WTA Арину Сабаленко. Также "нейтральную", но белоруску.