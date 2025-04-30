Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова 2:0 (6:3, 6:2)

В іспанському Мадриді продовжується жіночий тенісний турнір категорії WTA1000. Серед майже сотні учасниць змагання були і чотири представниці України, повідомляє 24 Канал.

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Без шансів для росіянки

До 1/8 фіналу дійшли Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Марта Костюк. І якщо перша змогла вибити Марію Саккарі, то друга завершила свій шлях на цій стадії.

Останньою на корт з'явилась Костюк, яка мала протистояти "нейтральній" росіянці Анастасії Потаповій. Вона запам'яталась скандалом, коли вийшла на корт у футболці Спартака. Нагадаємо, що всі футбольні команди з Росії дискваліфіковані з міжнародних змагань.

Росіянку вважали невеличкою фавориткою поєдинку. Втім Марті вдалось нівелювати небезпечні сторони суперниці та здобути відносно легку перемогу.

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У першому сеті Потапова програла вже перший же гейм на своїх подачах, а ось українка грала на "своїх" майже бездоганно. Зрештою у першому сеті Марта тріумфувала з рахунком 6:3.

У другому ж Анастасії вдалось зробити один брейк, але при цьому вона примудрилась віддати Костюк аж три "своїх" гейми. Як наслідок, впевнена перемога Марти, яка виводить її у чвертьфінал на лідерку рейтингу WTA Аріну Сабалєнка. Також "нейтральну", але білоруску.