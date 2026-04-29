Впервые в карьере: Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде
- Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал WTA 1000 в Мадриде, победив Линду Носкову со счетом 7:6, 6:0.
- В полуфинале Костюк сыграет с Анастасией Потаповой, матч состоится 30 апреля в 22:30 по Киеву.
В Мадриде продолжается теннисный турнир, в котором принимает участие украинская спортсменка Марта Костюк. В среду, 29 апреля, она сыграла матч 1/4 финала.
Костюк победила 13-ю ракетку мира, чешку Линду Носкову, со счетом 7:6, 6:0, продолжив свою серию без проигранных сетов, и вышла в полуфинал. Это был первый очный поединок между украинкой и чешкой, сообщает 24 Канал.
Как прошел матч Костюк против Носковой?
Второй раз подряд она пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде, стремясь как минимум повторить достижение Элины Свитолиной, которая в прошлом году дошла до полуфинала.
Первая партия матча длилась более часа, и Костюк одержала победу на тайбрейке, а вторую партию украинка завершила разгромной победой за 24 минуты.
Когда и с кем встретится Костюк дальше?
В полуфинале тысячника в столице Испании Костюк встретится с экс-россиянкой Анастасией Потаповой, которая ныне представляет Австрию. Ранее Марта играла против Потаповой четыре раза, одержав две победы, в частности в прошлом сезоне в 1/8 финала Мадрида.
Матч состоится в четверг, 30 апреля, не ранее 22:30 по Киеву.
Какой личный рекорд установила Костюк?
Победная серия Костюк на турнирах WTA уже достигла 10 матчей – самая продолжительная в ее карьере. Она началась на WTA 250 во французском Руане, где украинка завоевала титул, победив в финале Веронику Подрез.
На пути к четвертьфиналу Мадридского Мастерса Костюк обыграла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу и Кэти Макнелли. Ее соперница Линда Носкова победила Эмилиану Аранго, Людмилу Самсонову и Коко Гофф, а ранее становилась чемпионкой юниорского Ролан Гаррос 2021 года.
Что известно о Марте Костюк?
Она является второй ракеткой Украины и занимает 23-е место в рейтинге WTA.
В 14 лет Марта выиграла юниорский Australian Open (2017), а ее лучший результат на турнирах "Большого шлема" – выход в четвертьфинал Australian Open (2024). Также она дошла до четвертьфинала одиночного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже.