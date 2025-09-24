Комментатор во время трансляции матча сообщил о переносе следующего матча Колоса в рамках футбольной любительской лиги Украины. Все из-за праздничного события в жизни игрока Колоса Ростислава Морозова, пишет 24 Канал.
Почему перенесли матч любительской лиги Украины?
21 сентября вингер Колоса официально узаконил свои отношения с любимой. Уже 28 сентября Морозов отпразднует собственную свадьбу, на которую пригласил всю команду.
Поэтому матч 14-го тура в Тростянце (Волынская область) был перенесен на 12 октября.
Свадьба перенесла матч Колоса: смотрите видео
Пресс-служба клуба на своей странице в фейсбуке уже поздравила своего футболиста с радостным событием в жизни.
К слову, Ростислав Морозов выступает за Колос Полонное с апреля 2023-го. До этого поиграл за Дунаевцы, Агробизнес и Эпицентр (данные Transfermarkt).
Что известно о матче Колоса против Металлиста 1925?
- Команды встретились 24 сентября в рамках 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/2026.
- Поединок закончился прогнозируемой победой харьковчан со счетом 1:4. Единственный гол в составе хозяев забил Алишер Якубов.
- Отметим, что на кубковом пути Колос Полонное выбил Агрон-ОТГ и Нефтяник. В обоих матчах по пенальти.