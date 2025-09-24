Комментатор во время трансляции матча сообщил о переносе следующего матча Колоса в рамках футбольной любительской лиги Украины. Все из-за праздничного события в жизни игрока Колоса Ростислава Морозова, пишет 24 Канал.

Читайте также Блохин объяснил, почему не наказал Шевченко, который самовольно покинул поле с выбитыми зубами

Почему перенесли матч любительской лиги Украины?

21 сентября вингер Колоса официально узаконил свои отношения с любимой. Уже 28 сентября Морозов отпразднует собственную свадьбу, на которую пригласил всю команду.

Поэтому матч 14-го тура в Тростянце (Волынская область) был перенесен на 12 октября.

Свадьба перенесла матч Колоса: смотрите видео

Пресс-служба клуба на своей странице в фейсбуке уже поздравила своего футболиста с радостным событием в жизни.

К слову, Ростислав Морозов выступает за Колос Полонное с апреля 2023-го. До этого поиграл за Дунаевцы, Агробизнес и Эпицентр (данные Transfermarkt).

Что известно о матче Колоса против Металлиста 1925?