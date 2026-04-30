Поддержка обернулась крахом карьеры – в Турции футбол стал концом для генерала
- Генерал ВВС Турции Мете Куш потерял звание из-за приказа военной технике пролететь над стадионом в поддержку Коньяспора.
- После небольшого служебного расследования бывший высокопоставленный чиновник переведен на офисную работу.
Турецкий футбол всколыхнул очень неожиданный скандал. Событие касается спорта лишь косвенно, но дорого стоило одному из фигурантов.
Речь о недавнем матче 1/4 финала национального Кубка между Коньяспором и Фенербахче (1:0). По информации местного издания Cumhuriyet, этот поединок стоил карьеры генералу военно-воздушных сил Турции Мете Кушу.
Что именно произошло?
Источник информирует, что генерал ВВС, который работал на военной базе в городе Конья, потерял звание.
Причиной стало то, что один из начальников местной армии приказал военной технике пролететь над стадионом в поддержку Коньяспора. Во время игры фанатов удивил невероятный грохот истребителей F-16 и вертолетов Sikorsky T70, которые в определенный момент появились над стадионом.
В итоге небольшого служебного расследования стало известно, что это не учения, а злоупотребление положением от местного военачальника, добавляет портал Sozcu. Теперь его отправили на офисную работу.
Что сейчас происходит в турецком футболе?
- Коньяспор и Фенербахче еще проведут ответный матч, который состоится 9 мая в Стамбуле. Начало запланировано в 20.00 по Киеву.
- В чемпионате за три тура до конца лидирует другой стамбульский гранд – Галатасарай. Для досрочного оформления титула команде нужна одна победа.