Поддержка обернулась крахом карьеры – в Турции футбол стал концом для генерала

Турецкий футбол всколыхнул очень неожиданный скандал. Событие касается спорта лишь косвенно, но дорого стоило одному из фигурантов.

Речь о недавнем матче 1/4 финала национального Кубка между Коньяспором и Фенербахче (1:0). По информации местного издания Cumhuriyet, этот поединок стоил карьеры генералу военно-воздушных сил Турции Мете Кушу.

К теме Цыганков может кардинально изменить карьеру – его связывают с местом, где уже есть украинцы

Что именно произошло?

Источник информирует, что генерал ВВС, который работал на военной базе в городе Конья, потерял звание.

Причиной стало то, что один из начальников местной армии приказал военной технике пролететь над стадионом в поддержку Коньяспора. Во время игры фанатов удивил невероятный грохот истребителей F-16 и вертолетов Sikorsky T70, которые в определенный момент появились над стадионом.

В итоге небольшого служебного расследования стало известно, что это не учения, а злоупотребление положением от местного военачальника, добавляет портал Sozcu. Теперь его отправили на офисную работу.

Какие скандалы в последнее время произошли в спорте?

Украинская теннисистка Александра Олейникова сообщила о травле со стороны WTA. Наша землячка пожаловалась на потерю сна и покоя.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская подверглась давлению со стороны главы EWF Астрита Хасани. Причиной стало нежелание спортсменки фотографироваться с россиянкой.

На днях стало известно, что президент Полесья Геннадий Буткевич фигурирует в скандальных "пленках Миндича". Его фамилия обсуждается в контексте залога за экс-министра Алексея Чернышева.

Что сейчас происходит в турецком футболе?