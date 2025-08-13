Итальянский атлет Маттиа Дебертолис ушел из жизни через четыре дня после турнира по спортивному ориентированию. Парня нашли без сознания во время соревнования.

В китайском городе Чэнду продолжаются Всемирные игры-2025. Соревнования запоминаются не только яркими успехами, а еще и печальными новостями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Международную федерацию спортивного ориентирования.

Что случилось с Дебертолисом?

В минувшую пятницу, 8 августа, состоялись мужские соревнования по спортивному ориентированию на средней дистанции. Во время них был найден без сознания 29-летний Маттиа Дебертолис.

Парня доставили в один из медичинх заведений китайского города, где ему активно оказывали помощь врачей. К сожалению, спасти Маттиа не удалось.

Итальянец умер 12 августа, через четыре дня после инцидента. При этом Международная федерация спортивного ориентирования не сообщает о причинах смерти Дебертолиса.

Маттиа был членом национальной сборной Италии по спортивному ориентированию. Он участвовал в нескольких чемпионатах мира и этапах Кубка мира. В 2022 году спортсмен занял 5-е место в эстафете в финале Кубка мира.

При этом Дебертолис проживал в Швеции и учился на аспирантуре в одном из университетов Стокгольма. Спортсмен также имел квалификацию инженера-строителя.

