Во время Всемирных игр в Китае умер 29-летний итальянский спортсмен при загадочных обстоятельствах
Итальянский атлет Маттиа Дебертолис ушел из жизни через четыре дня после турнира по спортивному ориентированию. Парня нашли без сознания во время соревнования.
В китайском городе Чэнду продолжаются Всемирные игры-2025. Соревнования запоминаются не только яркими успехами, а еще и печальными новостями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Международную федерацию спортивного ориентирования.
Что случилось с Дебертолисом?
В минувшую пятницу, 8 августа, состоялись мужские соревнования по спортивному ориентированию на средней дистанции. Во время них был найден без сознания 29-летний Маттиа Дебертолис.
Парня доставили в один из медичинх заведений китайского города, где ему активно оказывали помощь врачей. К сожалению, спасти Маттиа не удалось.
Итальянец умер 12 августа, через четыре дня после инцидента. При этом Международная федерация спортивного ориентирования не сообщает о причинах смерти Дебертолиса.
Маттиа был членом национальной сборной Италии по спортивному ориентированию. Он участвовал в нескольких чемпионатах мира и этапах Кубка мира. В 2022 году спортсмен занял 5-е место в эстафете в финале Кубка мира.
При этом Дебертолис проживал в Швеции и учился на аспирантуре в одном из университетов Стокгольма. Спортсмен также имел квалификацию инженера-строителя.
Напомним, что на Всемирных играх случился скандал со сборной Украины. Наших спортсменов не допустили на арену из-за сине-желтых жакетов. К счастью, проблему удалось решить.