Італійський атлет Маттіа Дебертоліс пішов з життя через чотири дні після турніру зі спортивного орієнтування. Хлопця знайшли без свідомості під час змагання.

У китайському місті Ченду продовжуються Всесвітні ігри-2025. Змагання запам'ятовуються не тільки яскравими успіхами, а ще і сумними новинами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародну федерацію спортивного орієнтування.

Що сталось із Дебертолісом?

У минулу п'ятницю, 8 серпня, відбулись чоловічі змагання зі спортивного орієнтування на середній дистанції. Під час них було знайдено без свідомості 29-річного Маттіа Дебертоліса.

Хлопця доставили в один із медичинх закладів китайського міста, де йому активно надавали допомогу лікарів. На жаль, врятувати Маттіа не вдалось.

Італієць помер 12 серпня, через чотири дні після інциденту. При цьому Міжнародна федерація спортивного орієнтування не повідомляє про причини смерті Дебертоліса.

Маттіа був членом національної збірної Італії зі спортивного орієнтування. Він брав участь у кількох чемпіонатах світу та етапах Кубка світу. У 2022 році спортсмен посів 5-те місце в естафеті у фіналі Кубка світу.

При цьому Дебертоліс проживав у Швеції та навчався на аспірантурі в одному із університетів Стокгольма. Спортсмен також мав кваліфікацію інженера-будівельника.

