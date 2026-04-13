Скандал в мировом спорте: Украина резко отреагировала на возвращение российской символики
- Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный раскритиковал возвращение российской символики в спорт, назвав это тревожным сигналом для международного сообщества.
- World Aquatics сняла санкции с российских спортсменов, позволив им выступать под национальными флагами, но с условием прохождения допинг-контроля.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный раскритиковал возвращение российской символики в спорт. Он назвал это тревожным сигналом для всего международного сообщества.
В Украине жестко отреагировали на очередные дискуссии о возвращении атрибутики страны-агрессора в мировой спорт. В Министерстве молодежи и спорта сообщили 24 Каналу, что такие шаги противоречат базовым ценностям спорта.
Какова реакция Украины на возвращение российской символики?
Матвей Бедный заявил, что спорт должен строиться на честных правилах и уважении к жизни, однако нынешние решения этому противоречат.
Спорт должен объединять вокруг честных правил и уважения к жизни. Возвращение флага страны, которая эти правила презирает и систематически разрушает – тревожный сигнал для всего спортивного сообщества,
– добавил он.
Министр подчеркнул, что на фоне полномасштабной войны любые разговоры о "нейтральности" выглядят неприемлемыми.
Сегодня наши атлеты тренируются под обстрелами, и на этом фоне любые разговоры о "нейтральности" или возвращении атрибутики агрессора выглядят позорными и оторванными от реальности,
– отметил Матвей Бедный.
"Каждый флаг – это игнорирование жертв"
Глава ведомства подчеркнул, что российская символика сегодня имеет совсем другое значение для мира.
Российская государственная символика сегодня является маркером агрессии, террора и тяжелых преступлений против человечества, – добавил министр.
Он также обратил внимание на цену, которую уже заплатил украинский спорт из-за войны.
Каждый поднятый флаг страны-агрессора – это игнорирование тысяч жертв, разрушенных и оккупированных городов. Это решение обесценивает память о более 650 украинских спортсменов, которые уже никогда не выйдут на старт, – отметил глава ведомства.
В завершение Бедный призвал международное сообщество не легитимизировать агрессию через спорт.
Мы призываем международное сообщество не становиться соучастниками легитимизации агрессии через спортивные успехи атлетов, которые фактически являются частью российской пропагандистской машины, – подытожил министр молодежи и спорта.
Что предшествовало этому заявлению?
- Сегодня World Aquatics сняла санкции с российских спортсменов, позволив им выступать под национальными флагами на международных соревнованиях.
- Отныне россияне и белорусы могут участвовать в индивидуальных и командных соревнованиях любых уровней по плаванию в бассейне, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду, артистическому плаванию и водному поло.
- Обязательным условием допуска для россиян и белорусов станет прохождение не менее четырех кампаний по допинг-контролю, организованных Международным агентством тестирований ITA.