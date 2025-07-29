С начала полномасштабной войны многие украинские спортсмены стали на защиту Родины. Среди них воспитанник закарпатского футбола Матвей Бобаль.

Во время выполнения боевого задания Матвей Бобаль получил ранение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UA-Football.

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Украинского форварда ранили на передовой

По информации источника, Матвея Бобаля мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины в 2024 году. Бывший нападающий попал в состав 225 отдельного штурмового полка. Он входил в подразделение, которое занималось эвакуацией раненых бойцов.

Недавно группа попала под вражеский обстрел. Из восьми бойцов живыми остались только двое, в том числе Бобаль. Экс-футболист получил контузию и осколочные ранения обеих рук и ноги.

Сейчас его жизни ничего не угрожает. Матвей перенес операцию и находится на лечении в Запорожье.

Матвей Бобаля ранен на фронте / фото UA-Football

Игровая карьера Бобаля

Матвей Бобаль является воспитанником закарпатского футбола. Во время футбольной карьеры защищал цвета украинских и зарубежных клубов.

В составе Крымтеплицы и Игросервиса дважды становился лучшим бомбардиром Первой лиги по итогам сезонов 2006/07 (16 мячей) и 2007/08 (24 мяча).

В 2009 году в составе студенческой сборной Украины выиграл "золото" Универсиады.

После оккупации Россией Крыма два года жил на полуострове, где играл за ТСК-Таврия и Бахчисарай.

Ранее сообщалось о травме капитана Динамо Виталия Буяльского. Полузащитник не сможет помочь своей команде в ответном матче против мальтийского Хамрун Спартанс.