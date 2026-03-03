"Он пижон": легенда Динамо сравнил Пономаренко с Довбиком
- Матвей Пономаренко, 20-летний нападающий Динамо, забил 5 голов в 7 матчах этого сезона УПЛ и является кандидатом на вызов в национальную сборную Украины.
- Экс-наставник Динамо Йожеф Сабо считает Пономаренко перспективным, сравнивая его с Артемом Довбиком, но отмечает, что ему следует избегать самоуверенности.
20-летнего нападающего Динамо Матвея Пономаренко называют одним из кандидатов на вызов в национальную сборную Украины. Футболист постепенно становится лидером атаки столичного клуба.
Пономаренко оформил дубль в матче прошлого тура УПЛ против Эпицентра. Как рассказал легендарный экс-наставник Динамо Йожеф Сабо в комментарии 24 Каналу, молодой форвард имеет все шансы попасть в главную команду страны, если продолжит развиваться.
Что сказал Сабо о Пономаренко?
Легенда Динамо подчеркнул, что Пономаренко обладает необходимыми для хорошего форварда качествами, но иногда Матвей играет слишком самоуверенно.
Пономаренко – хороший парень. У него все есть – и скорость, и чувство гола. Но он пижон. Как-то его еще раньше выпустили за основную команду, а он никому пас не отдавал. Ему дают мяч, а он хочет сам обыграть, показать себя. Тогда я его критиковал. Но он должен расти. У него хороший удар с обеих ног, он хорошо перемещается по полю,
– отметил Йожеф Сабо.
Сравнение с Довбиком и перспективы в сборной
После успешного матча против Эпицентра все больше экспертов начали говорить о возможном вызове Пономаренко в национальную сборную Украины. Йожеф Сабо сравнил игру нападающего Динамо с Артемом Довбыком, назвав Матвея более вариативным и подвижным футболистом.
Это не Довбык. Тот в центре как станет, так и стоит – сюда на пять метров и туда. Я думаю, что Ребров вызовет его в сборную. Пономаренко должен вырасти в хорошего футболиста – он еще молодой парень,
– добавил бывший наставник Динамо.
Пономаренко в этом сезоне
- За основную команду Динамо в этом сезоне УПЛ Пономаренко забил 5 голов в 7 матчах. Еще восемь мячей в активе форварда в чемпионате U-19.
- 20-летний нападающий киевлян в эфире УПЛ ТВ сказал, что имеет цель стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
- Пономаренко является бронзовым призером юношеского чемпионата Европы 2024 года в составе сборной Украины U-19.