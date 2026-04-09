Игрок Динамо официально женился – количество холостяков в клубе уменьшилось

В среду, 8 апреля, стало известно, что нападающий киевского Динамо и сборной Украины Матвей Пономаренко женился. Его избранницей стала Дарья.

Матвей поделился кадрами с росписи в своих инстаграм сторис: показал свидетельство о браке и момент подписания документов. Предложение он сделал Дарье в новогоднюю ночь, а теперь пара окончательно оформила отношения.

Кто был среди гостей на свадьбе Пономаренко?

На церемонию были приглашены одноклубники Пономаренко, среди которых Назар Волошин, Тарас Михавко, Максим Коробов, Вячеслав Суркис, Богдан Редушко и другие.

Пресс-служба Динамо также поздравила игрока на официальных ресурсах клуба.

Гости на свадьбе Пономаренко / Фото инстаграм

Что известно о жене Пономаренко?

О жене 20-летнего форварда известно немного – она ведет частный образ жизни и имеет закрытый профиль в инстаграм. Дарья регулярно посещает матчи Динамо, что легко заметить как по телевизору, так и на самом стадионе.

Матвей Пономаренко с женой / Фото инстаграм

До брака Матвей и Дарья были в романтических отношениях в течение полутора лет. Полноценное празднование еще впереди: нынешняя роспись была лишь официальной частью события.

