Российский флаг из мусорных пакетов: жена Сафонова курьезно обошла правила на финале ЛЧ
На финале Лиги чемпионов возник скандал из-за российского флага. Его на стадион пронесла жена голкипера ПСЖ Матвея Сафонова.
Финал Лиги чемпионов в Будапеште запомнился не только победой ПСЖ. После матча внимание привлек инцидент с российской символикой на трибунах, передает 24 Канал.
Как появился флаг на стадионе?
Жена российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова пронесла на арену флаг России, несмотря на действующие ограничения на использование государственной символики страны-агрессора на футбольных мероприятиях УЕФА.
Сообщается, что она якобы обошла запрет, использовав пакеты в цветах триколора, которые впоследствии сложила во флаг.
После финального свистка женщину заметили на поле во время празднования вместе с футболистами ПСЖ. Видео инцидента быстро начало распространяться в соцсетях и спортивных медиа.
Позже жена Сафонова рассказала, что сделала флаг России не из мусорных пакетов, а из маленьких флажков Франции, сообщает Sportbox. Однако критики от этого не стало меньше.
Официальных комментариев от УЕФА или клуба по ситуации пока не поступало. В то же время эпизод уже вызвал волну обсуждений среди болельщиков и журналистов.
Интернациональное празднование ПСЖ
Во время празднования победы игроки ПСЖ также выходили на поле с национальными флагами своих стран. В частности, были замечены символы Марокко, Украины, Грузии и других государств, что подчеркнуло международный состав команды.
В этом году к победе парижского клуба присоединился украинский защитник Илья Забарный, который праздновал триумф в Лиге чемпионов с сине-желтым флагом.