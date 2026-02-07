Все медали Олимпиады за 7 февраля: результаты соревнований

На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) 7 февраля было разыграно 5 комплектов наград в различных видах спорта. Сразу три страны возглавили медальный зачет.

Первые награды Олимпиады-2026 разыграли в пяти видах спорта. По итогам 7 февраля в медальном зачете лидируют Италия, Япония и Норвегия, передает 24 Канал. Смотрите также Родственница "самой красивой женщины мира" принесла Италии первое золото Олимпиады-2026 с рекордом Все медали Олимпиады-2026 за 7 февраля: какие результаты соревнований? Конькобежный спорт, 3000 метров, женщины 1. Франческа Лоллобриджида (Италия) - 3.54,28, 2. Райне Виклунд (Норвегия) – 2.26 3. Валери Мальте (Канада) – 2,65 Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины 1. Франьо фон Альмен (Швейцария) - 1.51,61 2. Джованни Францони (Италия) - 0,20 3. Доминик Парис (Италия) - 0,50 Лыжные гонки, скиатлон, женщины 1. Фрида Карлссон (Швеция) - 53.45,2 2. Эбба Андерсон (Швеция) - 51,0 3. Хайди Венг (Норвегия) - 1.26,7 Прыжки с трамплина, женщины 1. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 267,3 2. Ника Превц (Словения) – 266,2 3. Нодзоми Маруяма (Япония) – 261,8 Сноуборд, биг-эйр, мужчины 1. Кира Кимура (Япония) – 179.5 2. Риома Кимата (Япония) – 171.5 3. Йиминг Су (Китай) – 168.5

Медальный зачет Олимпиады 7 февраля Где смотреть зимние Олимпийские игры? Официальным транслятором XXV Зимние Олимпийские игры – 2026 является Общественное вещание. Именно на платформах этого бродкастера будут эксклюзивно освещаться все события Игр.

Зрителей ожидает более 125 часов прямых эфиров, которые будут доступны на телеканале Общественное Спорт и региональных каналах Общественного вещания. Кроме этого, сайт транслятора также предложит болельщикам дополнительные онлайн-трансляции.