7 февраля, 22:20
2

Все медали Олимпиады за 7 февраля: результаты соревнований

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • 7 февраля на зимних Олимпийских играх было разыграно 5 комплектов наград в различных видах спорта, лидерами медального зачета стали Италия, Япония и Норвегия.
  • Официальным транслятором Олимпиады-2026 является Общественное вещание, которое обеспечит более 125 часов прямых эфиров.

На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) 7 февраля было разыграно 5 комплектов наград в различных видах спорта. Сразу три страны возглавили медальный зачет.

Первые награды Олимпиады-2026 разыграли в пяти видах спорта. По итогам 7 февраля в медальном зачете лидируют Италия, Япония и Норвегия, передает 24 Канал.

Все медали Олимпиады-2026 за 7 февраля: какие результаты соревнований?

Конькобежный спорт, 3000 метров, женщины

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) - 3.54,28,

2. Райне Виклунд (Норвегия) – 2.26

3. Валери Мальте (Канада) – 2,65

Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины

1. Франьо фон Альмен (Швейцария) - 1.51,61

2. Джованни Францони (Италия) - 0,20

3. Доминик Парис (Италия) - 0,50

Лыжные гонки, скиатлон, женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) - 53.45,2

2. Эбба Андерсон (Швеция) - 51,0

3. Хайди Венг (Норвегия) - 1.26,7

Прыжки с трамплина, женщины

1. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 267,3

2. Ника Превц (Словения) – 266,2

3. Нодзоми Маруяма (Япония) – 261,8

Сноуборд, биг-эйр, мужчины

1. Кира Кимура (Япония) – 179.5

2. Риома Кимата (Япония) – 171.5

3. Йиминг Су (Китай) – 168.5


Медальный зачет Олимпиады 7 февраля

Где смотреть зимние Олимпийские игры?

  • Официальным транслятором XXV Зимние Олимпийские игры – 2026 является Общественное вещание. Именно на платформах этого бродкастера будут эксклюзивно освещаться все события Игр.
  • Зрителей ожидает более 125 часов прямых эфиров, которые будут доступны на телеканале Общественное Спорт и региональных каналах Общественного вещания. Кроме этого, сайт транслятора также предложит болельщикам дополнительные онлайн-трансляции.