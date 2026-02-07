Укр Рус
7 лютого, 22:20
2

Усі медалі Олімпіади за 7 лютого: результати змагань

Микола Брежицький
На зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна‑д’Ампеццо (Італія) 7 лютого було розіграно 5 комплектів нагород у різних видах спорту. Одразу три країни очолили медальний залік.

Перші нагороди Олімпіади-2026 розіграли у п'яти видах спорту. За підсумками 7 лютого у медальному заліку лідирують Італія, Японія та Норвегія, передає 24 Канал.

Дивіться також Родичка "найкрасивішої жінки світу" принесла Італії перше золото Олімпіади-2026 з рекордом 

Усі медалі Олімпіади‑2026 за 7 лютого: які результати змагань?

Ковзанярський спорт, 3000 метрів, жінки 

1. Франческа Лоллобріджіда (Італія) - 3.54,28,

2. Райне Віклунд (Норвегія) – 2.26 

3. Валері Мальте (Канада) – 2,65 

Гірськолижний спорт, швидкісний спуск, чоловіки 

1. Франьо фон Альмен (Швейцарія) — 1.51,61 

2. Джованні Францоні (Італія) — 0,20 

3. Домінік Паріс (Італія) — 0,50 

Лижні перегони, скіатлон, жінки 

1. Фріда Карлссон (Швеція) — 53.45,2 

2. Ебба Андерсон (Швеція) — 51,0 

3. Гайді Венг (Норвегія) — 1.26,7 

Стрибки з трампліна, жінки 

1. Анна Одіне Стрем (Норвегія) – 267,3 

2. Ніка Превц (Словенія) – 266,2 

3. Нодзомі Маруяма (Японія) – 261,8 

Сноуборд, біг-ейр, чоловіки

1. Кіра Кімура (Японія) – 179.5

2. Ріома Кімата (Японія) – 171.5

3. Йімінг Су (Китай) – 168.5


Медальний залік Олімпіади 7 лютого

Де дивитися зимові Олімпійські ігри?

  • Офіційним транслятором XXV Зимові Олімпійські ігри – 2026 є Суспільне мовлення. Саме на платформах цього бродкастера будуть ексклюзивно висвітлюватися усі події Ігор.

  • На глядачів очікує понад 125 годин прямих ефірів, які будуть доступні на телеканалі Суспільне Спорт та регіональних каналах Суспільного мовлення. Окрім цього, сайт транслятора також запропонує вболівальникам додаткові онлайн-трансляції.