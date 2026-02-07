Усі медалі Олімпіади за 7 лютого: результати змагань

На зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна‑д’Ампеццо (Італія) 7 лютого було розіграно 5 комплектів нагород у різних видах спорту. Одразу три країни очолили медальний залік.

Перші нагороди Олімпіади-2026 розіграли у п'яти видах спорту. За підсумками 7 лютого у медальному заліку лідирують Італія, Японія та Норвегія, передає 24 Канал. Дивіться також Родичка "найкрасивішої жінки світу" принесла Італії перше золото Олімпіади-2026 з рекордом Усі медалі Олімпіади‑2026 за 7 лютого: які результати змагань? Ковзанярський спорт, 3000 метрів, жінки 1. Франческа Лоллобріджіда (Італія) - 3.54,28, 2. Райне Віклунд (Норвегія) – 2.26 3. Валері Мальте (Канада) – 2,65 Гірськолижний спорт, швидкісний спуск, чоловіки 1. Франьо фон Альмен (Швейцарія) — 1.51,61 2. Джованні Францоні (Італія) — 0,20 3. Домінік Паріс (Італія) — 0,50 Лижні перегони, скіатлон, жінки 1. Фріда Карлссон (Швеція) — 53.45,2 2. Ебба Андерсон (Швеція) — 51,0 3. Гайді Венг (Норвегія) — 1.26,7 Стрибки з трампліна, жінки 1. Анна Одіне Стрем (Норвегія) – 267,3 2. Ніка Превц (Словенія) – 266,2 3. Нодзомі Маруяма (Японія) – 261,8 Сноуборд, біг-ейр, чоловіки 1. Кіра Кімура (Японія) – 179.5 2. Ріома Кімата (Японія) – 171.5 3. Йімінг Су (Китай) – 168.5

Медальний залік Олімпіади 7 лютого Де дивитися зимові Олімпійські ігри? Офіційним транслятором XXV Зимові Олімпійські ігри – 2026 є Суспільне мовлення. Саме на платформах цього бродкастера будуть ексклюзивно висвітлюватися усі події Ігор.

На глядачів очікує понад 125 годин прямих ефірів, які будуть доступні на телеканалі Суспільне Спорт та регіональних каналах Суспільного мовлення. Окрім цього, сайт транслятора також запропонує вболівальникам додаткові онлайн-трансляції.