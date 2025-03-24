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Sport News 24 Футбол "Бомж номер 4": в трансляции MEGOGO Тымощуку придумали оригинальное прозвище
24 марта, 15:46
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"Бомж номер 4": в трансляции MEGOGO Тымощуку придумали оригинальное прозвище

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Журналисты MEGOGO придумали оригинальное прозвище для Анатолия Тимощука, назвав его "Бомж номер 4".
  • Тимощук, бывший футболист сборной Украины, сотрудничает с Россией и не осудил российскую агрессию, за что был лишен всех званий и титулов в украинском футболе.
  • Во время трансляции матча Бельгия – Украина, MEGOGO подписала его как "Бомж номер 4" в статистике игроков, которые выходили на замену и забивали мячи.
  • Спортивный арбитражный суд в Лозанне лишил Тимощука званий из-за его позиции, но он это обжаловал.

Журналисты сервиса MEGOGO придумали оригинальное прозвище для бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука. Они назвали его бомжом.

Предатель Украины Анатолий Тимощук продолжает позориться и работать на Россию. Экс-футболист сборной Украины в частности помогает российской армии.

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MEGOGO придумала остроумное прозвище Тимощуку

Перед началом ответного матча в рамках плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина сервис MEGOGO продемонстрировал статистику об игроках сборной Украины, которые выходили на замену и забивали два мяча в составе национальной команды.

Для примера, в 2010 году в игре против Канады Артем Милевский и Анатолий Тимощук вышли на поле со скамейки запасных и забили по мячу. Однако Тимощука подписали как "Бомж номер 4". Отметим, что в сборной Украины предатель играл именно под 4 номером, пишет 24 канал.


Статистика от MEGOGO / Скриншот с трансляции

Напомним, что Тимощук не осудил российскую агрессию против Украины и продолжает ее замалчивать. У себя в соцсетях он лишь выставил сторис с призывом к миру. За это Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил его всех званий и титулов в украинском футболе, однако впоследствии он это обжаловал.