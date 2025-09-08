В воскресенье, 7 сентября, состоялись очередные матчи отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. В одном из них сборная Литвы дома принимала Нидерланды.

Гости одержали непростую победу со счетом 3:2. Главным героем встречи стал Мемфис Депай, который оформил дубль, сообщает 24 Канал.

Какое достижение покорилось Депаю?

Благодаря этим результативным действиям он переписал историю нидерландского футбола. 31-летний нападающий стал лучшим бомбардиром своей сборной.

Он опередил Робина ван Перси, который имел в своем активе 50 забитых мячей в 102 поединках. У Мемфиса Депая теперь на два гола больше, а сыграл он за национальную команду 104 матча.

Лучшие бомбардиры сборной Нидерландов: топ-10

1. Мемфис Депай – 52 гола

2. Робин ван Перси – 50

3. Клас-Ян Хунтелар – 42

4. Патрик Клюйверт – 40

5-6. Денис Беркамп – 37

5-6. Арьен Роббен – 37

7-8. Фаас Уилкс – 35

7-8. Руд ван Нистелрой – 35

9-10. Абе Ленстра – 33

9-10. Йохан Кройф – 33

К слову. После четырех сыгранных матчей Нидерланды возглавляют группу G в отборе на ЧМ-2026. Они имеют в своем активе 10 очков, потеряв очки лишь с Польшей.

Напомним, что накануне уникальным достижением также отметился Илья Забарный. Он побил возрастной рекорд сборной Украины.

Что известно о Мемфисе Депае?