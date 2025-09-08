Укр Рус
Футбол Депай переписал историю нидерландского футбола, установив легендарный рекорд
8 сентября, 10:20
Депай переписал историю нидерландского футбола, установив легендарный рекорд

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • Мемфис Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов, забив 52 гола, превзойдя Робина ван Перси.
  • В матче отбора на ЧМ-2026 Нидерланды победили Литву 3:2, а Депай оформил дубль.

В воскресенье, 7 сентября, состоялись очередные матчи отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. В одном из них сборная Литвы дома принимала Нидерланды.

Гости одержали непростую победу со счетом 3:2. Главным героем встречи стал Мемфис Депай, который оформил дубль, сообщает 24 Канал.

Какое достижение покорилось Депаю?

Благодаря этим результативным действиям он переписал историю нидерландского футбола. 31-летний нападающий стал лучшим бомбардиром своей сборной.

Он опередил Робина ван Перси, который имел в своем активе 50 забитых мячей в 102 поединках. У Мемфиса Депая теперь на два гола больше, а сыграл он за национальную команду 104 матча.

Лучшие бомбардиры сборной Нидерландов: топ-10

  • 1. Мемфис Депай – 52 гола
  • 2. Робин ван Перси – 50
  • 3. Клас-Ян Хунтелар – 42
  • 4. Патрик Клюйверт – 40
  • 5-6. Денис Беркамп – 37
  • 5-6. Арьен Роббен – 37
  • 7-8. Фаас Уилкс – 35
  • 7-8. Руд ван Нистелрой – 35
  • 9-10. Абе Ленстра – 33
  • 9-10. Йохан Кройф – 33

К слову. После четырех сыгранных матчей Нидерланды возглавляют группу G в отборе на ЧМ-2026. Они имеют в своем активе 10 очков, потеряв очки лишь с Польшей.

Напомним, что накануне уникальным достижением также отметился Илья Забарный. Он побил возрастной рекорд сборной Украины.

Что известно о Мемфисе Депае?

  • За сборную Нидерландов выступает с октября 2013 года.
  • На клубном уровне играл за ПСВ, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Барселону и Лион, а ныне является игроком бразильского Коринтианса.
  • В течение карьеры завоевал 9 трофеев на взрослом уровне, в частности, становился чемпионом Нидерландов и Испании, а также триумфовал в Лиге Европы.