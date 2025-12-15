"Старая машина со свалки": Усика раскритиковали из-за побега от боя с непобедимым боксером

В ноябре 2025 года Александр Усик отказался от титула по версии WBO, сделав из Фабио Уордли нового чемпиона мира. В боксерском сообществе довольно двояко отреагировали на такое решение непобедимого украинца.

Напомним, что Александр Усик после такого отказа потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Майк Офо, менеджер Фабио Уордли, раскритиковал данное решение украинского боксера, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

К теме Почему Усик отказался от чемпионского пояса без боя: что ждет украинца

Как менеджер Уордли отреагировал на отказ Усика от пояса?

По его словам, Уордли заслужил право подраться с Усиком, вспомнив, как его клиент вызвал на бой украинца сразу после победы над Джозефом Паркером 25 октября 2025 года.

Фабио заслужил право встретиться с чемпионом. Как только он победил Паркера, первое, что он сделал, это вызвал Усика. Он бежит в направлении Усика, а Александр бежит в противоположную сторону. Усик вышел и сказал: "Знаете, я хочу помочь молодому поколению". Когда хоть один боец заботился о бойце, который не входит в его команду? Это полный бред,

– заявил менеджер Уордли.

Офо сравнил Усика с "Додж", что с английского означает уклоняться, а Деонтея Уайлдера со старой машиной со свалки. Это реакция на желание Александра подраться с Деонтеем в 2026 году.

Также менеджер британского боксера сделал еще одно сравнение, приведя пример из футбола. Офо добавил, что в футболе команды не могут выбирать себе соперников, вспомнив принципиальное противостояние Барселоны и Реала.

Представитель Фабио добавил, что Усик сбежал не только от его клиента, но и перед этим от новозеландца Паркера.

"Если бы это был финал Лиги чемпионов, вы бы не увидели, как Барселона заявляет: "Мы не хотим играть с Реалом, давайте дадим шанс КПР. Нет, эти ребята заслужили на это право. И это не бокс. Смотрите, пояс WBO не имел обязательной защиты уже четыре года. Он должен был драться, он должен был драться с Паркером. Он уклонился от этого. Эти двое провели потрясающий бой, хотя им обоим не обязательно было его принимать. А потом Усик сбежал", – подытожил Офо.

Почему Усик подставил мировой бокс?

Аналитик Адам Кеттеролл также раскритиковал Усика за такой поступок по отказу от чемпионского пояса. Он заверил, что нет ничего против такого решения украинца и заявил, что этот пояс вообще не был нужен Александру. В то же время ему разочаровало то, как Александр долго затягивал с данным решением.

По его мнению, Усик должен был отказаться от пояса значительно раньше, чтобы дать шанс другим боксерам.

"Я не против того, чтобы Усик отказался от пояса WBO, он ему не нужен, чтобы считаться лучшим тяжеловесом планеты. Я просто разочарован тем, что он не сделал этого раньше. Другие бойцы заслуживают услышать: "И новый" на ринге, а не по электронной почте", – сказал Кэттеролл.

Усик уже заговорил об очередной сознательной потере звания абсолютного чемпиона мира. Он заверил, что это временная потеря.

Что известно о потенциальном бое Усик – Уайлдер?