"Стара автівка зі звалища": Усика розкритикували через втечу від бою з непереможним боксером

У листопаді 2025 року Олександр Усик відмовився від титулу за версією WBO, зробивши із Фабіо Вордлі нового чемпіона світу. У боксерській спільноті доволі двояко відреагували на таке рішення непереможного українця.

Нагадаємо, що Олександр Усик після такої відмови втратив звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Майк Офо, менеджер Фабіо Вордлі, розкритикував дане рішення українського боксера, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

До теми Чому Усик відмовився від чемпіонського поясу без бою: що чекає на українця

Як менеджер Вордлі відреагував на відмову Усика від поясу?

За його словами, Вордлі заслужив на право побитись із Усиком, пригадавши, як його клієнт викликав на бій українця одразу після перемоги над Джозефом Паркером 25 жовтня 2025 року.

Фабіо заслужив право зустрітися з чемпіоном. Щойно він переміг Паркера, перше, що він зробив, це викликав Усика. Він біжить у напрямку Усика, а Олександр біжить у протилежний бік. Усик вийшов і сказав: "Знаєте, я хочу допомогти молодому поколінню". Коли хоч один боєць піклувався про бійця, який не входить до його команди? Це повна маячня,

– заявив менеджер Вордлі.

Офо порівняв Усика із "Додж", що з англійської означає ухилятись, а Деонтея Вайлдера зі старою автівкою зі звалища. Це реакція на бажання Олександра побитись із Деонтеєм у 2026 році.

Також менеджер британського боксера зробив ще одне порівняння, навівши приклад із футболу. Офо додав, що у футболі команди не можуть обирати собі суперників, пригадавши принципове протистояння Барселони та Реала.

Представник Фабіо додав, що Усик утік не лише від його клієнта, а й перед цим від новозеландця Паркера.

"Якби це був фінал Ліги чемпіонів, ви б не побачили, як Барселона заявляє: «Ми не хочемо грати з Реалом, даймо шанс КПР. Ні, ці хлопці заслужили на це право. І це не бокс. Дивіться, пояс WBO не мав обов’язкового захисту вже чотири роки. Він мав битися, він мав битися з Паркером. Він ухилився від цього. Ці двоє провели приголомшливий бій, хоча їм обом не обов’язково було його приймати. А потім Усик утік", – підсумував Офо.

Чому Усик підставив світовий бокс?

Аналітик Адам Кеттеролл також розкритикував Усика за такий вчинок щодо відмови від чемпіонського поясу. Він запевнив, що немає нічого проти такого рішення українця та заявив, що цей пояс взагалі не був потрібен Олександру. Водночас йому розчарувало те, як Олександр довго затягував із даним рішенням.

На його думку, Усик повинен був відмовитись від поясу значно раніше, аби дати шанс іншим боксерам.

"Я не проти того, щоб Усик відмовився від пояса WBO, він йому не потрібен, щоб вважатися найкращим важковаговиком планети. Я просто розчарований тим, що він не зробив цього раніше. Інші бійці заслуговують почути: "І новий" на рингу, а не електронною поштою", – сказав Кеттеролл.

Усик вже заговорив про чергову свідому втрату звання абсолютного чемпіона світу. Він запевнив, що це тимчасова втрата.

Що відомо про потенційний бій Усик – Вайлдер?