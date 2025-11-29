"Пытается спасать "нуждающихся": Меркушина разнесла пророссийскую позицию легенды биатлона

Французская легенда биатлона Мартен Фуркад уже неоднократно отмечался позорной позицией, которая защищает права российских биатлонистов. Француз недавно выразил свою поддержку враждебным представителям, заявив, что они не должны страдать из-за политических решений властей своих стран.

Александра Меркушина в эксклюзивном интервью Александре Меркушиной 24 Каналу отреагировала на странную позицию Мартена Фуркада. До этого всего в России заявили, что француз хочет стать посредником между ними и IBU в теме возвращения спортсменов страны-террориста к международным соревнованиям.

Как Меркушина отреагировала на пророссийскую позицию Фуркада?

Украинская биатлонистка поделилась мыслями относительно слов шестикратного олимпийского чемпиона. Меркушина-младшая открыто осудила слова легенды биатлона.

Я осуждаю его решение, хотя и понимаю, что в своем мире он пытается быть добряком и спасать "нуждающихся". Мы живем в разных реальностях. Это как "сытый голодного не поймет". Так же тот, кто в безопасности, никогда не поймет того, через что украинцы проходят каждый день,

– сказала Меркушина.

Отметим, что 29 ноября стартовал новый биатлонный сезон 2025 – 2026. Как раз женская эстафета открыла программу первого этапа в шведском Эстерсунде. Меркушина-младшая была финишером сборной Украины. Александра выбила все 10 мишеней и пересекла линию лишь 15-й.

Что сказал Фуркад в защиту россиян?

Мартен откровенно рассказывал, что тема отстранения россиян и белорусов от соревнований является очень чувствительной для него темой. Фуркад отметил, что он годами страдал от такого "жесткого" решения в сторону его враждебных коллег по цеху.

"Мы живем в обществе, которое больше не терпит компромиссов или нюансов. Мы решительно осуждаем Россию и одновременно что мы страдаем за этих спортсменов, которые не несут ответственности за политический выбор. Моя обязанность в МОК – защищать спортсменов. Я годами страдал от того, что видел, как их наказали. На их месте наказание за действия лидеров моей страны было бы для меня настоящим опустошением", – процитировало слова Фуркада-младшего издание Ski-nordique.net.

Следует добавить, что это уже далеко не первое подобное пророссийское заявление от Фуркада. Ранее его старший брат Симон также становился на защиту россиян. Братья Фуркады были "против" отстранения россиян и белорусов от международных соревнований. Они открыто заявили, что "спорт вне политики".

Как капитан сборной Украины прокомментировал слова француза?

Первым на эти слова французского бывшего биатлониста отреагировал лидер и капитан мужской украинской сборной Дмитрий Пидручный.

Каким был, таким и остался,

– лаконично прокомментировал украинец.

К своему короткому комментарию Пидручный добавил эмоджи клоуна.

К слову, в октябре 2024-го года Фуркад-младший хотел возглавить оргкомитет зимних Олимпийских игр 2030. Но уже в феврале 2025-го Мартен отказался от этой идеи. Об этом сообщало издание L'Equipe.