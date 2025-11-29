"Намагається спасати "нужденних": Меркушина рознесла проросійську позицію легенди біатлону

Французька легенда біатлону Мартен Фуркад вже неодноразово відзначався ганебною позицією, яка захищає права російських біатлоністів. Француз нещодавно висловив свою підтримку ворожим представникам, заявивши, що вони не повинні страждати через політичні рішення влади своїх країн.

Олександра Меркушина в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу відреагувала на дивну позицію Мартена Фуркада. До цього всього у Росії заявили, що француз хоче стати посередником між ними та IBU у темі повернення спортсменів країни-терориста до міжнародних змагань.

До теми Хоче "спасати нужденних": біатлоністка Олександра Меркушина про Фуркада, Олімпіаду й допінг

Як Меркушина відреагувала на проросійську позицію Фуркада?

Українська біатлоністка поділилась думками щодо слів шестиразового олімпійського чемпіона. Меркушина-молодша відкрито засудила слова легенди біатлону.

Я засуджую його рішення, хоча й розумію, що у своєму світі він намагається бути добряком і спасати "нужденних". Ми живемо в різних реальностях. Це як "ситий голодного не зрозуміє". Так само той, хто в безпеці, ніколи не збагне того, через що українці проходять щодня,

– сказала Меркушина.

Відзначимо, що 29 листопада стартував новий біатлонний сезон 2025 – 2026. Якраз жіноча естафета відкрила програму першого етапу у шведському Естерсунді. Меркушина-молодша була фінішеркою збірної України. Олександра вибила усі 10 мішеней та перетнула лінію лише 15-ю.

Що сказав Фуркад на захист росіян?

Мартен відверто розповідав, що тема відсторонення росіян та білорусів від змагань є дуже чутливою для нього темою. Фуркад наголосив, що він роками страждав від такого "жорсткого" рішення у сторону його ворожих колег по цеху.

"Ми живемо в суспільстві, яке більше не терпить компромісів чи нюансів. Ми рішуче засуджуємо Росію та водночас що ми страждаємо за цих спортсменів, які не несуть відповідальності за політичний вибір. Мій обов’язок у МОК – захищати спортсменів. Я роками страждав від того, що бачив, як їх покарали. На їхньому місці покарання за дії лідерів моєї країни було б для мене справжнім спустошенням", – процитувало слова Фуркада-молодшого видання Ski-nordique.net.

Слід додати, що це вже далеко не перша подібна проросійська заява від Фуркада. Раніше його старший брат Сімон також ставав на захист росіян. Брати Фуркади були "проти" відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань. Вони відкрито заявили, що "спорт поза політикою".

Як капітан збірної України прокоментував слова француза?

Першим на ці слова французького колишнього біатлоніста відреагував лідер і капітан чоловічої української збірної Дмитро Підручний.

Яким був, таким і залишився,

– лаконічно прокоментував українець.

До свого короткого коментаря Підручний додав емоджі клоуна.

До слова, у жовтні 2024-го року Фуркад-молодший хотів очолити оргкомітет зимових Олімпійських ігор 2030. Але вже у лютому 2025-го Мартен відмовився від цієї ідеї. Про це повідомляло видання L'Equipe.