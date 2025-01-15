Меркушина с идеальной стрельбой завоевала первую медаль для Украины на Кубке IBU

В словацком Брезно-Осрбле продолжается пятый этап Кубка IBU. В программе соревновательного дня состоялась короткая женская индивидуальная гонка.

В индивидуальной женской гонке приняли участие 68 биатлонисток, в том числе пятеро украинок. Лучше всего среди "сине-желтых" выступила Анастасия Меркушина, пишет 24 Канал.

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Первый подиум Меркушиной с сезона 2022/23

30-летняя биатлонистка без промахов прошла четыре огневых рубежа и завершила гонку на третьем месте. Меркушина завоевала первую медаль для Украины на Кубке IBU в текущем сезоне.

Среди других украинок в топ-20 попала Кристина Дмитренко, которая допустила два промаха. В зачетную зону попали еще две представительницы нашей команды: Надежда Белкина (26) и Оксана Коваленко (37).

Победительницей короткой индивидуальной гонки стала норвежская биатлонистка Каролине Эрдаль. Серебряную медаль завоевала француженка Вольдия Гальмас Полен.

Результат женской короткой индивидуальной гонки на Кубке IBU

1. Каролине Эрдаль (0+0+1+0) 38:00,2

2. Вольдия Гальмас Полен (0+0+0+1) +9,9

3. Анастасия Меркушина (0+0+0+0+0) +48,4

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18. Валерия Дмитренко (0+1+1+0) +3:30,7

26. Надежда Белкина (0+1+1+2) +4:23,3

37. Оксана Коваленко (1+0+0+1) +5:28,7

45. Любовь Кипяченкова (1+2+1+2) +6:26,0

Отметим, что последний раз Анастасия Меркушина поднималась на подиум в сезоне 2022/23, когда выиграла спринтерскую гонку на чемпионате Европы.

Этап Кубка IBU в Брезно-Осрбли продолжат спринтерские гонки, которые состоятся в пятницу, 17 января.