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15 января 2025, 17:42
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Меркушина с идеальной стрельбой завоевала первую медаль для Украины на Кубке IBU

Сергей Шаховец

В словацком Брезно-Осрбле продолжается пятый этап Кубка IBU. В программе соревновательного дня состоялась короткая женская индивидуальная гонка.

В индивидуальной женской гонке приняли участие 68 биатлонисток, в том числе пятеро украинок. Лучше всего среди "сине-желтых" выступила Анастасия Меркушина, пишет 24 Канал.

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Первый подиум Меркушиной с сезона 2022/23

30-летняя биатлонистка без промахов прошла четыре огневых рубежа и завершила гонку на третьем месте. Меркушина завоевала первую медаль для Украины на Кубке IBU в текущем сезоне.

Среди других украинок в топ-20 попала Кристина Дмитренко, которая допустила два промаха. В зачетную зону попали еще две представительницы нашей команды: Надежда Белкина (26) и Оксана Коваленко (37).

Победительницей короткой индивидуальной гонки стала норвежская биатлонистка Каролине Эрдаль. Серебряную медаль завоевала француженка Вольдия Гальмас Полен.

Результат женской короткой индивидуальной гонки на Кубке IBU

  • 1. Каролине Эрдаль (0+0+1+0) 38:00,2
  • 2. Вольдия Гальмас Полен (0+0+0+1) +9,9
  • 3. Анастасия Меркушина (0+0+0+0+0) +48,4

...

  • 18. Валерия Дмитренко (0+1+1+0) +3:30,7
  • 26. Надежда Белкина (0+1+1+2) +4:23,3
  • 37. Оксана Коваленко (1+0+0+1) +5:28,7
  • 45. Любовь Кипяченкова (1+2+1+2) +6:26,0

Отметим, что последний раз Анастасия Меркушина поднималась на подиум в сезоне 2022/23, когда выиграла спринтерскую гонку на чемпионате Европы.

Этап Кубка IBU в Брезно-Осрбли продолжат спринтерские гонки, которые состоятся в пятницу, 17 января.