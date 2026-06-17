"Слов нет, чтобы описать": тренер сборной Аргентины не скрывал восхищения игрой Месси на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о голевых достижениях капитана своей команды. Обладатель восьми "Золотых мячей" получил немало похвал.

В ночь на 17 июня действующие чемпионы мира аргентинцы победно стартовали на чемпионате мира. Слова их тренера Лионеля Скалони после матча против Алжира (3:0) передает "24 Канал".

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Что сказал Скалони о Месси?

Авторство каждого из голов в этом матче принадлежит многолетнему лидеру аргентинского футбола, поэтому на пресс-конференции после матча внимание было приковано именно к фигуре футболиста Интера Майами.

У меня нет слов, чтобы описать Лионеля Месси. На протяжении 20 лет он приучил нас к тому, что мы видим такие вещи, и он вдохновляет всех, кто смотрит, как он играет. Мы будем двигаться шаг за шагом, матч за матчем,

– сказал Скалони.

Отметим, что ярким выступлением против Алжира Месси установил сразу целый ряд весомых достижений.

В частности, он стал вторым после Криштиану Роналду футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира, и сравнялся с Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ. У обоих по 16 голов, но бывший футболист сборной Германии улучшить свой результат уже не сможет.

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Действующие чемпионы находятся в группе J, где помимо них и алжирцев ещё Австрия и Иордания. Следующий матч Аргентина проведёт против европейцев.

Встреча с Австрией состоится 20 июня, с Иорданией – 28 июня. Оба следующих матча Аргентина проведет в Далласе.